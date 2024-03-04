"Мы уже в дерьме": Бельгийский генерал предрёк, что Европа в случае конфликта будет "бросаться камнями"
Генерал Тис: ЕС будет "бросаться камнями" из-за дефицита боеприпасов
В случае втягивания в гипотетический конфликт Европе нечем будет защищаться — придётся "бросаться камнями". Такой неутешительный прогноз сделал генерал-лейтенант Вооружённых сил Бельгии в отставке Марк Тис.
"Через несколько часов нам придётся бросаться камнями. Мы уже в дерьме. Вы можете быть уверены, что наши противники, будь они в Москве, Пекине или где-либо ещё в мире, знают о нехватке боеприпасов", — цитирует его издание Merkur.de.
При этом главная проблема — в слишком долгих сроках поставки. Генерал уточняет, что даже если заказать высококачественные боеприпасы сейчас, на исполнение заказа уйдёт до семи лет. Тис также раскритиковал армии стран ЕС, заявив, что они созданы для экспедиционных операций.
Тем временем снарядный голод — это уже реальность ВСУ. Как узнала газета The Wall Street Journal, украинские военные столкнулись с острой нехваткой артиллерийских боеприпасов. На каждый выпущенный бойцами ВСУ снаряд приходится десять российских.
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