В Кремле анонсировали встречу Путина с Собяниным
Песков: Путин 4 марта встретится с мэром Москвы Собяниным
Сергей Собянин и Владимир Путин. Обложка © Вячеслав Прокофьев / POOL / ТАСС
Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 4 марта, планирует встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"[У Путина в понедельник, 4 марта] идут рабочие встречи. Сегодня на повестке дня президента будет и доклад Сергея Семёновича Собянина", — отметил он в беседе с журналистами.
Как сообщал Life.ru, эта неделя в графике Путина будет достаточно насыщенной. Так, президент пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в "Сириусе" и совершит поездку в регионы.