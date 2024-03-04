В Кремле анонсировали встречу Путина с Собяниным

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 4 марта, планирует встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[У Путина в понедельник, 4 марта] идут рабочие встречи. Сегодня на повестке дня президента будет и доклад Сергея Семёновича Собянина", — отметил он в беседе с журналистами.