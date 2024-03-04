Лев напал на 14-летнюю школьницу в Саратове

Лев, который содержится в вольере на территории одного из предприятий в Саратове, напал на 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Лев, который напал на девочку в Саратове. Фото © Telegram / Прокуратура Саратовской области

"Проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений 14-летней девочке львом, содержавшимся в вольере на территории одного из предприятий города. С травмами рук девочка доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", — указано в сообщении.

В региональной прокуратуре добавили, что, по предварительной информации, нападение произошло 2 марта в Ленинском районе Саратова. Лев укусил девочку за обе руки. В ведомстве оценят законность содержания хищника и исполнение требований законодательства об ответственном обращении с животными. Кроме того, специалисты проконтролируют ход и результаты следственной проверки.