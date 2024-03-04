Лев напал на 14-летнюю школьницу в Саратове
СК начал проверку после нападения льва на школьницу в Саратове
Вольер, где содержится лев, который напал на девочку в Саратове. Обложка © Пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Лев, который содержится в вольере на территории одного из предприятий в Саратове, напал на 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Лев, который напал на девочку в Саратове. Фото © Telegram / Прокуратура Саратовской области
"Проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений 14-летней девочке львом, содержавшимся в вольере на территории одного из предприятий города. С травмами рук девочка доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", — указано в сообщении.
В региональной прокуратуре добавили, что, по предварительной информации, нападение произошло 2 марта в Ленинском районе Саратова. Лев укусил девочку за обе руки. В ведомстве оценят законность содержания хищника и исполнение требований законодательства об ответственном обращении с животными. Кроме того, специалисты проконтролируют ход и результаты следственной проверки.
А ранее Life.ru писал, что енот укусил 16-летнюю девочку в московском антикафе с животными. В больнице подростку поставили укол от бешенства, обработали и забинтовали рану. По словам матери пострадавшей, персонал даже не извинился и не вернул деньги.