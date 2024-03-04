Украинцев призывного возраста предупредили: у них больше нет права отсиживаться дома

Взрослые украинцы призывного возраста больше не имеют возможности отсиживаться дома. Так считает советник Министерства обороны по вопросам набора призывников Алексей Бежевец. По его словам, если помимо отсутствия боеприпасов и вооружения, украинская армия столкнётся с нехваткой кадров, "это будет трагедия".

"У вас больше нет времени сидеть дома. Вполне возможно, что россияне очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить", — приводит текст его обращения к ещё не мобилизованным соотечественникам The Washington Post.