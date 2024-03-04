Украинцев призывного возраста предупредили: у них больше нет права отсиживаться дома
Советник МО Украины Бежевец призвал граждан не сидеть дома, а идти на фронт
Взрослые украинцы призывного возраста больше не имеют возможности отсиживаться дома. Так считает советник Министерства обороны по вопросам набора призывников Алексей Бежевец. По его словам, если помимо отсутствия боеприпасов и вооружения, украинская армия столкнётся с нехваткой кадров, "это будет трагедия".
"У вас больше нет времени сидеть дома. Вполне возможно, что россияне очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить", — приводит текст его обращения к ещё не мобилизованным соотечественникам The Washington Post.
А ранее Министерством обороны России были опубликованы кадры бегства бойцов ВСУ из населённого пункта Ласточкино на Авдеевском направлении в ДНР, которое удалось взять после того, как пал украинский укрепрайон. Сейчас посёлок полностью освобождён от присутствия противника. Один из бойцов Российской армии рассказал, что украинские войска при отступлении использовали РСЗО "Град", танки, миномёты и кассетные боеприпасы.