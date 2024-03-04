Раненым или убитым: В Раде предложили солдатам ВСУ два способа вернуться домой
Депутат Рады Бобровская: Бойцы ВСУ возвращаются с фронта при ранении или смерти
Единственный шанс для бойцов украинской армии вернуться с передовой — это получить ранение. Соответствующее заявление сделала член Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.
В интервью американской газете Washington Post она отметила, что в украинской армии сложилась "нехорошая" ситуация, несмотря на заверения Владимира Зеленского и его команды об обратном. Парламентарий также призвала власти начать честный разговор с народом и подсчитать, какими ресурсами обладает Незалежная для того, чтобы продолжать вооружённый конфликт.
"Единственный способ вернуться — быть раненым или убитым", — сказала Бобровская.
К слову, вчера, 3 марта, на Украине прошли акции в поддержку возвращения военнослужащих, которые были призваны на фронт по мобилизации. Одно из таких мероприятий состоялось в Киеве, другое — в Запорожье. Протестующие держали транспаранты и выкрикивали требования ротации и установления точных сроков службы. Между тем военное положение и всеобщую мобилизацию на территории Незалежной продлили до 13 мая.
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