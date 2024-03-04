Единственный шанс для бойцов украинской армии вернуться с передовой — это получить ранение. Соответствующее заявление сделала член Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

В интервью американской газете Washington Post она отметила, что в украинской армии сложилась "нехорошая" ситуация, несмотря на заверения Владимира Зеленского и его команды об обратном. Парламентарий также призвала власти начать честный разговор с народом и подсчитать, какими ресурсами обладает Незалежная для того, чтобы продолжать вооружённый конфликт.