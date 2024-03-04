Медведев поразмышлял, что будет, если под "голый зад" США подсунуть ежа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, как могла бы выглядеть попытка добиться исчезновения США с карты мира. Своими рассуждениями он поделился в ходе лекции на флагманском просветительском марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в понедельник, 4 марта.

Медведев рассказал, как выглядела бы попытка добиться исчезновения США с карты. Видео © VK / ВФМ-2024 / WYF 2024

"Давайте представим, что появилась группа стран, которая ставит своей задачей добиться исчезновения США с карты мира. И эта группа стран решила, как говорится на русском языке, грубо, но образно, засунуть ежа под голый зад США, использовав для этого до боли знакомый инструментарий", — сказал он.

По словам Медведева, речь идёт о том, чтобы одновременно раскачивать внутриполитическую ситуацию в США через поддержку разрозненных гражданских инициатив и расставлять вокруг Штатов военные базы с ударным вооружением. А в идеологическом направлении, по словам зампреда Совбеза РФ, прошлое в таком случае препарируется "на свой лад".