Медведев: Концепция "Украина — не Россия" должна кануть в небытие

Территории по обоим берегам реки Днепр исторически являются неотъемлемой частью России, противникам РФ следует навсегда понять данную истину. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал территории по обоим берегам Днепра частью исторических границ России. Видео © Telegram / "Знание.Новости"

"Всем нашим противникам необходимо твёрдо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра — неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому, они обречены", — сказал Медведев на лекции на флагманском просветительском марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.