Медведев: Концепция "Украина — не Россия" должна кануть в небытие
Медведев: Территории по обоим берегам Днепра — часть исторических границ России
Территории по обоим берегам реки Днепр исторически являются неотъемлемой частью России, противникам РФ следует навсегда понять данную истину. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев назвал территории по обоим берегам Днепра частью исторических границ России. Видео © Telegram / "Знание.Новости"
"Всем нашим противникам необходимо твёрдо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра — неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому, они обречены", — сказал Медведев на лекции на флагманском просветительском марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.
Также зампред Совбеза подчеркнул, что "Украина — это, безусловно, Россия". По его словам, концепция, отрицающая это, должна кануть в небытие, как и попытки игнорировать российское общественное мнение, согласно которому Украина является частью общерусской цивилизации.
Ранее Медведев заявил, что Днепропетровск, Харьков, Николаев, Одесса и Киев являются русскими городами, как и многие другие временно оккупированные. Также политик призвал Одессу вернуться домой, назвав город исторически русским.
ТАСС / Валерий Шарифулин