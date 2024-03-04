Регион

Уведомления отключены

4 марта, 10:13

Медведев: Главной ценностью для России на Украине являются родные люди

Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Россия, вопреки заявлениям противников, не рассматривает целью захват украинских земель, а также не стремится получить пшеницу, сталь, газ, уголь Незалежной. Главной ценностью для России на Украине являются родные люди. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

"На деле ведь оказывается, что эти богатства, к сожалению, сейчас почти отсутствуют. Но в целом нет в нынешней бандеровской, к сожалению, Украине ничего такого особенного в плане экономики, чем Россия, в отличие от западных стран, не обладала бы сама, и в гораздо более серьёзных объёмах. Это они должны понять. На Украине для нас главное богатство совсем иного рода. Великая ценность, которую мы не уступим никому и ни за что. Это люди", сказал Медведев.

Медведев: Концепция "Украина — не Россия" должна кануть в небытие
Медведев: Концепция "Украина — не Россия" должна кануть в небытие

Также в ходе выступления Медведев призвал оппонентов России зарубить у себя на носу тезис, который прекрасно понимают друзья и союзники РФ, что чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся. По словам Медведева, история доказала это уже не раз, а сегодня на этом принципе строится пограничная политика России. Зал встретил слова зампреда СБ РФ овациями.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Общество Знание
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров