Медведев: Главной ценностью для России на Украине являются родные люди
Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россия, вопреки заявлениям противников, не рассматривает целью захват украинских земель, а также не стремится получить пшеницу, сталь, газ, уголь Незалежной. Главной ценностью для России на Украине являются родные люди. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.
"На деле ведь оказывается, что эти богатства, к сожалению, сейчас почти отсутствуют. Но в целом нет в нынешней бандеровской, к сожалению, Украине ничего такого особенного в плане экономики, чем Россия, в отличие от западных стран, не обладала бы сама, и в гораздо более серьёзных объёмах. Это они должны понять. На Украине для нас главное богатство совсем иного рода. Великая ценность, которую мы не уступим никому и ни за что. Это люди", — сказал Медведев.
Также в ходе выступления Медведев призвал оппонентов России зарубить у себя на носу тезис, который прекрасно понимают друзья и союзники РФ, что чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся. По словам Медведева, история доказала это уже не раз, а сегодня на этом принципе строится пограничная политика России. Зал встретил слова зампреда СБ РФ овациями.