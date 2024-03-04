Медведев: Главной ценностью для России на Украине являются родные люди

"На деле ведь оказывается, что эти богатства, к сожалению, сейчас почти отсутствуют. Но в целом нет в нынешней бандеровской, к сожалению, Украине ничего такого особенного в плане экономики, чем Россия, в отличие от западных стран, не обладала бы сама, и в гораздо более серьёзных объёмах. Это они должны понять. На Украине для нас главное богатство совсем иного рода. Великая ценность, которую мы не уступим никому и ни за что. Это люди", — сказал Медведев.