"Роль рабов": Украина губительна для украинцев, заявил Медведев

"Нынешнее украинское государство прежде всего губительно для самих её [Украины] граждан, для граждан, по сути, несостоявшейся страны. Лучшее, что их ожидает, это быть рабами дряхлеющего европейского паноптикума, играть при дворе роль глухонемой прислуги, которую на европейской кухне ежедневно насилует заокеанский сюзерен, или, того хуже, — стать просто расходным материалом, что сейчас, к сожалению, и происходит", — подчеркнул Медведев, выступая с лекцией "Географические и стратегические границы" на марафоне общества "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).