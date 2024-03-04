"Роль рабов": Украина губительна для украинцев, заявил Медведев
Медведев заявил, что нынешняя Украина опасна и губительна для своих граждан
Современное украинское государство является губительным для собственных граждан, в этих условиях жителям Незалежной уготована роль рабов или расходного материала. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.
"Нынешнее украинское государство прежде всего губительно для самих её [Украины] граждан, для граждан, по сути, несостоявшейся страны. Лучшее, что их ожидает, это быть рабами дряхлеющего европейского паноптикума, играть при дворе роль глухонемой прислуги, которую на европейской кухне ежедневно насилует заокеанский сюзерен, или, того хуже, — стать просто расходным материалом, что сейчас, к сожалению, и происходит", — подчеркнул Медведев, выступая с лекцией "Географические и стратегические границы" на марафоне общества "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).
Медведев добавил, что нынешний киевский режим является анти-Россией. Запад превратил "неонацистскую Украину" в "стенобитное орудие" против нашей страны, указал политик.
А ранее Медведев заявил, что концепция "Украина — не Россия" должна кануть в небытие. Территории по обоим берегам Днепра являются исторической частью РФ.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина