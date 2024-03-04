Путин: Быть другом и врагом России — одинаково почётно, но друзей у РФ больше
Быть другом и врагом России — одинаково почётно, но друзей у РФ больше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
В ходе встречи Путин спросил Собянина о ситуации в столице, мэр подчеркнул, что, "несмотря на происки врагов", результаты работы — одни из лучших за всю современную историю.
"Но друзей у нас больше, — заметил Путин. — Есть ещё одно известное выражение: "Быть нашим другом и врагом одинаково почётно".
"Дай им Бог здоровья", — сказал на это Собянин.
Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"
А ранее российский лидер уже заявлял, что у нашей страны в Европе много друзей, а на Западе большое количество сторонников традиционных ценностей.
Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина