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4 марта, 10:43

Путин: Быть другом и врагом России — одинаково почётно, но друзей у РФ больше

Быть другом и врагом России — одинаково почётно, но друзей у РФ больше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В ходе встречи Путин спросил Собянина о ситуации в столице, мэр подчеркнул, что, "несмотря на происки врагов", результаты работы — одни из лучших за всю современную историю.

"Но друзей у нас больше, — заметил Путин. Есть ещё одно известное выражение: "Быть нашим другом и врагом одинаково почётно".

"Дай им Бог здоровья", — сказал на это Собянин.

Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"

Путин обвинил западных лидеров в искажении его слов о причинах начала СВО
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А ранее российский лидер уже заявлял, что у нашей страны в Европе много друзей, а на Западе большое количество сторонников традиционных ценностей.

Обложка ©

Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Александра Вишнякова
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