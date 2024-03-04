Медведев назвал Зеленского "актёришкой комедийного сериала"

Запад насаждает Украине "ублюдочный неонацистский режим", созданный "актёришкой комедийного сериала" — Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

"Наши враги сознательно прибегают к беззастенчивой подмене понятий. Захват Западом Украины именуется освобождением от русской диктатуры, а насаждение и поддержка ублюдочного неонацистского режима, созданного этим актёришкой комедийного сериала, — поддержкой демократии и свободы", — указал он.

И наоборот, усилия Москвы по сохранению общерусского пространства Запад подаёт как российскую интервенцию и оккупацию, пояснил Медведев. Хотя нормальные люди, отметил политик, давно поняли лживость таких утверждений. По его словам, постепенно это осознают и здоровые политические силы мира.

"Для любого разумного человека, который не заражён русофобией и не оболванен англосаксонской пропагандой, выводы очевидны", — добавил зампред Совбеза.