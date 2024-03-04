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4 марта, 11:39

На Украине потеряли 700 тысяч мобилизованных

WP: На Украине не могут объяснить, где находятся 700 тысяч мобилизованных

Киевские власти на фоне острой нехватки личного состава в Вооружённых силах Украины не способны объяснить, где находятся мобилизованные 700 тысяч человек. Как сообщает The Washington Post, ответ на этот вопрос не получен даже спустя почти месяц после назначения Александра Сырского главнокомандующим ВСУ.

"Почти через месяц после его назначения никто в военном руководстве или администрации не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек или чем они занимаются", — пишет американская газета.

Тем временем депутаты Незалежной жалуются на отсутствие единых указаний как от руководства страны, так и военных. По словам авторов материала, сокращение количества боеспособных бойцов в ВСУ превратилось в стратегический кризис.

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В феврале советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что из миллиона украинских военных в боевых действиях участвуют 300 тысяч. Тогда он подчёркивал, что по итогам аудита Сырскому необходимо пересмотреть вопрос с помощью справедливой ротации военных.

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ТАСС / AP

Никита Осипов
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