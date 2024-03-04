На Украине потеряли 700 тысяч мобилизованных

Киевские власти на фоне острой нехватки личного состава в Вооружённых силах Украины не способны объяснить, где находятся мобилизованные 700 тысяч человек. Как сообщает The Washington Post, ответ на этот вопрос не получен даже спустя почти месяц после назначения Александра Сырского главнокомандующим ВСУ.

"Почти через месяц после его назначения никто в военном руководстве или администрации не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек или чем они занимаются", — пишет американская газета.

Тем временем депутаты Незалежной жалуются на отсутствие единых указаний как от руководства страны, так и военных. По словам авторов материала, сокращение количества боеспособных бойцов в ВСУ превратилось в стратегический кризис.