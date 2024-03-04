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Сало-порошок и дешёвое тесто: Россиянам назвали слабые места покупных пельменей

Учёный Быстров: На тесте пельменей производители экономят чаще всего

4 марта, 12:10
При выборе пельменей нужно внимательно читать их состав. Обложка © Freepik / azerbaijan-stockers

При выборе пельменей нужно внимательно читать их состав. Обложка © Freepik / azerbaijan-stockers

Пельмени — популярное блюдо, прочно ассоциирующееся с русской кухней. Тем не менее нет ответа на вопрос, откуда родом этот продукт. Кто-то настаивает на том, что их родина — древний Китай, кто-то относит к среднеазиатской кухне. С тех пор как появились фабричные пельмени, они стали незаменимыми помощниками хозяек. По данным опросов, у более чем 80 процентов российских семей в морозилке всегда есть "резервная" пачка пельменей. Нередко они становятся основным блюдом и на новогоднем столе. Как правильно выбрать качественные пельмени, Life.ru рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ.

В первую очередь важно обращать внимание на тесто. Именно на "обёртке" мясных изделий производители стараются экономить чаще всего. Категории продукции в таком случае превращаются в пустой звук. В случае с фаршем важно смотреть на состав. Зачастую производители в погоне за экономией добавляют в мясо необычное сало, представляющее собой белый порошок, который скрепляет между собой воду и жир.

Дмитрий Быстров

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ

В первую очередь важно обращать внимание на тесто. Именно на "обёртке" мясных изделий производители стараются экономить чаще всего. Категории продукции в таком случае превращаются в пустой звук. В случае с фаршем важно смотреть на состав. Зачастую производители в погоне за экономией добавляют в мясо необычное сало, представляющее собой белый порошок, который скрепляет между собой воду и жир.
В первую очередь важно обращать внимание на тесто. Именно на "обёртке" мясных изделий производители стараются экономить чаще всего. Категории продукции в таком случае превращаются в пустой звук. В случае с фаршем важно смотреть на состав. Зачастую производители в погоне за экономией добавляют в мясо необычное сало, представляющее собой белый порошок, который скрепляет между собой воду и жир.

Если в составе фарша есть каррагинан — пищевая добавка E407, то такой продукт будет менее вкусным и полезным. Эту влагоудерживающую добавку любят использовать в дешёвых пельменях недобросовестные производители, предупредил эксперт.

"В составе идеального пельменного фарша не должно быть ничего, кроме мяса, овощей и специй. Очевидно, что качественный продукт с таким составом не может стоить дёшево. Поэтому, чтобы не испортить ужин, лучшим выбором станет приготовление домашних пельменей. Это может стать и прекрасной семейной традицией", — заключил специалист.

Россиянам раскрыли способ есть пельмени и худеть
Россиянам раскрыли способ есть пельмени и худеть

Ранее пищевой технолог объяснила, почему со слипшимися пельменями вам не по пути. Такой продукт говорит о неправильных сроках хранения. А ещё важно правильно сварить пельмени, как это сделать — читайте в материале Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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