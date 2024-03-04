Раскрыты потери ВСУ на одном из самых горячих участков фронта
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли 360 военнослужащих на Донецком направлении
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 360 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта активные боевые действия ведут подразделения Южной группировки ВС России.
"Подразделения <...> нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 214-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка и Максимильяновка Донецкой Народной Республики", — сообщили в военном ведомстве.
Помимо личного состава противник несёт потери и в технике: два бронетранспортёра, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", британская гаубица FH-70 и орудие "Мста-Б".
Ранее Минобороны показало работу российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе ВСУ под Красным Лиманом. По данным разведки, цель была успешно поражена.
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