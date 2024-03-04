Почти полтысячи военных потеряли ВСУ за сутки под Авдеевкой

Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились на Авдеевском направлении более 490 военных в течение суток. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник, 4 марта.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что ВСУ потеряли более 490 бойцов, два танка, в том числе Abrams, четыре боевые машины пехоты, из них три американские Bradley, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Кроме того, российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу "Мста-Б", САУ "Гвоздика", а также три орудия Д-30.