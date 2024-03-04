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4 марта, 12:16

Почти полтысячи военных потеряли ВСУ за сутки под Авдеевкой

МО РФ: ВСУ потеряли за сутки на Авдеевском направлении более 490 военных

Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились на Авдеевском направлении более 490 военных в течение суток. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник, 4 марта.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что ВСУ потеряли более 490 бойцов, два танка, в том числе Abrams, четыре боевые машины пехоты, из них три американские Bradley, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Кроме того, российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу "Мста-Б", САУ "Гвоздика", а также три орудия Д-30.

Минобороны РФ подтвердило уничтожение очередного танка Abrams
Минобороны РФ подтвердило уничтожение очередного танка Abrams

А ранее Life.ru писал, что ВС России за неделю освободили Ласточкино, Северное, Петровское на Авдеевском направлении, а также успешно продолжили продвижение на запад. Российские военные отразили 48 контратак украинских штурмовиков, в результате чего ВСУ лишились более 2600 солдат.

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Дарья Нарыкова
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