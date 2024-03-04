Минобороны РФ отчиталось о сбитых за сутки украинских дронах
Минобороны России: Силы ПВО сбили 81 украинский беспилотник за сутки
За минувшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 81 украинский беспилотник в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
"Средствами ПВО в течение суток сбит 81 украинский БПЛА в районах населённых пунктов Орлинское (ДНР), Червоногорка, Самойловка (Запорожская область), Гладковка и Крынки (Херсонская область)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.
По данным Минобороны, в общей сложности с начала СВО уничтожено 575 самолётов, 267 вертолётов, 14 193 беспилотника, 476 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 15 348 танков, 1231 боевая машина реактивных систем залпового огня (РСЗО), 8286 орудий полевой артиллерии и миномётов и 19 325 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 360 военнослужащих на Донецком направлении. Также войска противника лишились двух бронетранспортёров, двух автомобилей, боевой машины РСЗО "Град", британской гаубицы FH-70 и орудия "Мста-Б".
ТАСС / Александр Полегенько