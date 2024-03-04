Минобороны РФ отчиталось о сбитых за сутки украинских дронах

За минувшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 81 украинский беспилотник в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Средствами ПВО в течение суток сбит 81 украинский БПЛА в районах населённых пунктов Орлинское (ДНР), Червоногорка, Самойловка (Запорожская область), Гладковка и Крынки (Херсонская область)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, в общей сложности с начала СВО уничтожено 575 самолётов, 267 вертолётов, 14 193 беспилотника, 476 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 15 348 танков, 1231 боевая машина реактивных систем залпового огня (РСЗО), 8286 орудий полевой артиллерии и миномётов и 19 325 единиц специальной военной автомобильной техники.