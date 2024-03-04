Правнук Сталина призвал распустить ООН

Правнук вождя СССР Иосифа Сталина — художник Селим Бенсаад — обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с предложением реорганизовать или вовсе распустить Организацию Объединённых Наций (ООН). Письмо, копия которого оказалась в распоряжении Life.ru, он подготовил в преддверии дня смерти советского лидера (5 марта 1953 года).

По мнению Бенсаада, ООН доказала, что не способна решать вопросы о предотвращении геноцида наций и народов. В частности, международная организация "позволяет истреблять русских" в Донбассе, а также проводит политику двойных стандартов в секторе Газа.

"Я готов официально от лица семьи Сталиных поддержать вас и Министерство иностранных дел РФ в созыве специального заседания ООН, чтобы решить дальнейшую судьбу данной организации и целесообразность участия в ней страны – правопреемника СССР, страны-победителя фашизма — России", — говорится в письме правнука Иосифа Виссарионовича.

Также Бенсаад заявил о необходимости инициировать перенос штаб-квартиры ООН в Москву или Ялту. Он отметил, что в настоящее время западные дипломаты используют визовый режим для давления и лишают россиян возможности принимать участие в сессиях ООН в Нью-Йорке.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя письмо правнука Сталина, исключил возможность роспуска ООН. По словам парламентария, организация "очень нужна", с ней следует работать, а не закрывать. В беседе с "Лентой.ру" Чепа согласился с тем, что ООН необходимы структурные изменения. В частности, в организации следует усилить представительство африканских стран.

"К сожалению, ООН не реагирует на многие вопросы, что плохо воспринимается многими людьми. Мы это понимаем", — добавил парламентарий.