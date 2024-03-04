Правнук Сталина призвал распустить ООН
Правнук Сталина Бенсаад предложил Лаврову распустить ООН
Селим Бенсаад. Обложка © Фото предоставлено Life.ru
Правнук вождя СССР Иосифа Сталина — художник Селим Бенсаад — обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с предложением реорганизовать или вовсе распустить Организацию Объединённых Наций (ООН). Письмо, копия которого оказалась в распоряжении Life.ru, он подготовил в преддверии дня смерти советского лидера (5 марта 1953 года).
По мнению Бенсаада, ООН доказала, что не способна решать вопросы о предотвращении геноцида наций и народов. В частности, международная организация "позволяет истреблять русских" в Донбассе, а также проводит политику двойных стандартов в секторе Газа.
"Я готов официально от лица семьи Сталиных поддержать вас и Министерство иностранных дел РФ в созыве специального заседания ООН, чтобы решить дальнейшую судьбу данной организации и целесообразность участия в ней страны – правопреемника СССР, страны-победителя фашизма — России", — говорится в письме правнука Иосифа Виссарионовича.
Также Бенсаад заявил о необходимости инициировать перенос штаб-квартиры ООН в Москву или Ялту. Он отметил, что в настоящее время западные дипломаты используют визовый режим для давления и лишают россиян возможности принимать участие в сессиях ООН в Нью-Йорке.
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя письмо правнука Сталина, исключил возможность роспуска ООН. По словам парламентария, организация "очень нужна", с ней следует работать, а не закрывать. В беседе с "Лентой.ру" Чепа согласился с тем, что ООН необходимы структурные изменения. В частности, в организации следует усилить представительство африканских стран.
"К сожалению, ООН не реагирует на многие вопросы, что плохо воспринимается многими людьми. Мы это понимаем", — добавил парламентарий.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия призвала ООН сдержать Запад от поставок оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что было бы прекрасно, если бы организация обратила внимание на обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ или теракты, которые осуществляются по указанию Киева.