В МИД РФ призвали ООН сдержать Запад от поставок оружия Украине

"Ожидаем, что Секретариат ООН призовёт избегать вообще всего, что "может усугубить конфликт", и в первую очередь — поставок Западом оружия, из которого киевский режим убивает гражданское население", — заявила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что было бы прекрасно, если бы Всемирная организация также обратила внимание на обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских войск или теракты, которые осуществляются по указанию Киева. Помимо того, официальный представитель МИД РФ напомнила, что у экстремистов на Украине есть аналоги боевых отравляющих веществ, что тоже могло бы вызвать беспокойство в ООН.