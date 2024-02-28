В МИД РФ призвали ООН сдержать Запад от поставок оружия Украине
Захарова: РФ ожидает, что в ООН призовут Запад прекратить поставки оружия Киеву
Российские власти ожидают от Секретариата ООН призывов к так называемым западным союзникам Украины прекратить поставлять киевскому режиму оружие. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ожидаем, что Секретариат ООН призовёт избегать вообще всего, что "может усугубить конфликт", и в первую очередь — поставок Западом оружия, из которого киевский режим убивает гражданское население", — заявила дипломат.
Захарова также подчеркнула, что было бы прекрасно, если бы Всемирная организация также обратила внимание на обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских войск или теракты, которые осуществляются по указанию Киева. Помимо того, официальный представитель МИД РФ напомнила, что у экстремистов на Украине есть аналоги боевых отравляющих веществ, что тоже могло бы вызвать беспокойство в ООН.
Ранее Life.ru писал, что в ООН прокомментировали заявления французского лидера Эмманюэля Макрона, который допустил отправку войск ЕС и НАТО на Украину. По словам официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, необходимо избегать подстрекательской риторики вокруг украинского конфликта. Стоит отметить, что Швеция, Германия, Польша и Британия уже объявили, что не будут отправлять войска в зону боевых действий.
t.me / МИД России