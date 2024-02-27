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27 февраля, 19:08

В ООН после слов Макрона об отправке сил на Украину призвали избегать провокаций

Французский лидер Эмманюэль Макрон. Обложка © shutterstock

Французский лидер Эмманюэль Макрон. Обложка © shutterstock

В ООН не оставили без внимания заявления французского лидера Эмманюэля Макрона, который допустил отправку войск ЕС и НАТО на Украину. Так, официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на данное заявление призвал избегать подстрекательской риторики вокруг украинского конфликта.

Отвечая на вопрос о том, не считает ли он риторику президента Франции эскалационной, Дюжаррик заявил, что с самого начала конфликта на Украине ООН видела "много риторики, у которой был потенциал к подливанию масла в огонь".

"Наш призыв был последовательным с самого начала — избегать такой риторики. И об этом мы говорили с начала конфликта", — подчеркнул представитель организации на брифинге.

США отказались поддержать стремление Макрона направить войска на Украину
США отказались поддержать стремление Макрона направить войска на Украину

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя громкое заявление, пояснил, что французский президент "не оставляет планов Наполеона", а в Совфеде предупредили, что это может расцениваться как объявление войны. При этом Швеция, Германия, Польша и Британия уже объявили, что не будут отправлять войска в зону боевых действий. Позже в МИД Франции скорректировали слова Макрона и пояснили, что введение войск на Украину может произойти, но без участия в конфликте.

Оксана Попова
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