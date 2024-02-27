В ООН после слов Макрона об отправке сил на Украину призвали избегать провокаций

В ООН не оставили без внимания заявления французского лидера Эмманюэля Макрона, который допустил отправку войск ЕС и НАТО на Украину. Так, официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на данное заявление призвал избегать подстрекательской риторики вокруг украинского конфликта.

Отвечая на вопрос о том, не считает ли он риторику президента Франции эскалационной, Дюжаррик заявил, что с самого начала конфликта на Украине ООН видела "много риторики, у которой был потенциал к подливанию масла в огонь".