В ООН после слов Макрона об отправке сил на Украину призвали избегать провокаций
Французский лидер Эмманюэль Макрон. Обложка © shutterstock
В ООН не оставили без внимания заявления французского лидера Эмманюэля Макрона, который допустил отправку войск ЕС и НАТО на Украину. Так, официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на данное заявление призвал избегать подстрекательской риторики вокруг украинского конфликта.
Отвечая на вопрос о том, не считает ли он риторику президента Франции эскалационной, Дюжаррик заявил, что с самого начала конфликта на Украине ООН видела "много риторики, у которой был потенциал к подливанию масла в огонь".
"Наш призыв был последовательным с самого начала — избегать такой риторики. И об этом мы говорили с начала конфликта", — подчеркнул представитель организации на брифинге.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя громкое заявление, пояснил, что французский президент "не оставляет планов Наполеона", а в Совфеде предупредили, что это может расцениваться как объявление войны. При этом Швеция, Германия, Польша и Британия уже объявили, что не будут отправлять войска в зону боевых действий. Позже в МИД Франции скорректировали слова Макрона и пояснили, что введение войск на Украину может произойти, но без участия в конфликте.