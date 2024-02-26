Генсек ООН рассказал, за какой мир на Украине он выступает

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выступил за достижение мира на Украине на основе соблюдения Устава ООН. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга в Женеве в понедельник, 26 февраля.

"Мы выступаем абсолютно в пользу мира, который был бы основан на соблюдении Устава ООН, соблюдении международного права и уважении территориальной целостности Украины", — отметил он.