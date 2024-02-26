Генсек ООН рассказал, за какой мир на Украине он выступает
Гутерриш выступил за достижение мира на Украине на основе Устава ООН
Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выступил за достижение мира на Украине на основе соблюдения Устава ООН. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга в Женеве в понедельник, 26 февраля.
"Мы выступаем абсолютно в пользу мира, который был бы основан на соблюдении Устава ООН, соблюдении международного права и уважении территориальной целостности Украины", — отметил он.
Также Гутерриш высказался по поводу помощи Швейцарии, которая планирует провести по просьбе Незалежной конференцию высокого уровня по ситуации на Украине. По мнению генсека ООН, Берн не нуждается в поддержке в этом вопросе.
Как сообщал Life.ru, в январе президент Швейцарии Виола Амерд заявила, что Владимир Зеленский обсуждал с ней организацию мирного саммита по Украине в Женеве. Посол России в Берне Сергей Гармонин указал, что данная инициатива заведомо обречена на провал. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что Швейцария не может быть посредником по Украине из-за утраты доверия. В Кремле подчеркнули, что обсуждать планы мирного урегулирования на Украине без участия России несерьёзно и смехотворно.
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