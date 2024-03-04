Опубликовано видео, как спецназ "Ахмат" выбивал ВСУ с территории мелового завода в ЛНР

Командир с позывным Аид пояснил, что работа идёт интенсивная — расчёты беспилотников могут не меняться по несколько дней. В то же время снайперы на позициях дежурят в три смены по восемь часов. По словам Аида, командование ВСУ не даёт своим бойцам возможности сдаться в плен к ВС РФ. Их расстреливают в спину, когда те идут в сторону российских позиций. Также ВСУ добивают своих раненых товарищей, чтобы не выносить их с поля боя, — многих погибших находили с контрольным выстрелом в затылок.