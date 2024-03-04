Опубликовано видео, как спецназ "Ахмат" выбивал ВСУ с территории мелового завода в ЛНР
RT: Бойцы спецназа "Ахмат" взяли под контроль меловой завод у Белогоровки в ЛНР
Солдаты группы командира с позывным Аид из спецназа "Ахмат" полностью взяли под контроль территорию мелового завода у Белогоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Как сообщил военный корреспондент RT Влад Андрица, в результате штурма были ликвидированы более 20 украинских силовиков.
Спецназ "Ахмат" полностью контролирует меловой завод у Белогоровки в ЛНР. Видео © RT
Командир с позывным Аид пояснил, что работа идёт интенсивная — расчёты беспилотников могут не меняться по несколько дней. В то же время снайперы на позициях дежурят в три смены по восемь часов. По словам Аида, командование ВСУ не даёт своим бойцам возможности сдаться в плен к ВС РФ. Их расстреливают в спину, когда те идут в сторону российских позиций. Также ВСУ добивают своих раненых товарищей, чтобы не выносить их с поля боя, — многих погибших находили с контрольным выстрелом в затылок.
"Моральный дух у них крайне хрупко находится на грани срыва, они уже в какой-то агонии. Так что вопрос времени, когда весь фронт посыплется", — подчеркнул командир группы из "Ахмата".
А ранее Life.ru рассказывал, что военные батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ на Харьковском направлении уничтожили десять бойцов ВСУ, блиндаж и микроавтобус УАЗ-452. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, местоположение украинских солдат было выявлено в ходе воздушной разведки.