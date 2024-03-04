Регион

Уведомления отключены

4 марта, 14:14

Опубликовано видео, как спецназ "Ахмат" выбивал ВСУ с территории мелового завода в ЛНР

RT: Бойцы спецназа "Ахмат" взяли под контроль меловой завод у Белогоровки в ЛНР

Солдаты группы командира с позывным Аид из спецназа "Ахмат" полностью взяли под контроль территорию мелового завода у Белогоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Как сообщил военный корреспондент RT Влад Андрица, в результате штурма были ликвидированы более 20 украинских силовиков.

Спецназ "Ахмат" полностью контролирует меловой завод у Белогоровки в ЛНР. Видео © RT

Командир с позывным Аид пояснил, что работа идёт интенсивная — расчёты беспилотников могут не меняться по несколько дней. В то же время снайперы на позициях дежурят в три смены по восемь часов. По словам Аида, командование ВСУ не даёт своим бойцам возможности сдаться в плен к ВС РФ. Их расстреливают в спину, когда те идут в сторону российских позиций. Также ВСУ добивают своих раненых товарищей, чтобы не выносить их с поля боя, — многих погибших находили с контрольным выстрелом в затылок.

"Моральный дух у них крайне хрупко находится на грани срыва, они уже в какой-то агонии. Так что вопрос времени, когда весь фронт посыплется", — подчеркнул командир группы из "Ахмата".

Военкор снял на видео освобождённый Авдеевский коксохим
Военкор снял на видео освобождённый Авдеевский коксохим

А ранее Life.ru рассказывал, что военные батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ на Харьковском направлении уничтожили десять бойцов ВСУ, блиндаж и микроавтобус УАЗ-452. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, местоположение украинских солдат было выявлено в ходе воздушной разведки.

Обложка ©

RT

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров