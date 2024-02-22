Военкор снял на видео освобождённый Авдеевский коксохим

Военный корреспондент RT Андрей Филатов показал кадры из освобождённого коксохимического завода в Авдеевке. На них можно увидеть состояние предприятия, которое потрепали не только военные действия.

Андрей Филатов показал кадры из освобождённого Авдеевского коксохима. Видео © t.me / RT на русском

Военкор рассказал, что здание предприятия находится на возвышении, поэтому российским войскам приходилось наступать снизу. Кроме того, солдаты украинских войск могли пользоваться не только преимуществом высоты, но и укрытиями предприятия — довольно длинными тоннелями в подвалах.