Военкор снял на видео освобождённый Авдеевский коксохим
Военный корреспондент RT Андрей Филатов показал кадры из освобождённого коксохимического завода в Авдеевке. На них можно увидеть состояние предприятия, которое потрепали не только военные действия.
Андрей Филатов показал кадры из освобождённого Авдеевского коксохима. Видео © t.me / RT на русском
Военкор рассказал, что здание предприятия находится на возвышении, поэтому российским войскам приходилось наступать снизу. Кроме того, солдаты украинских войск могли пользоваться не только преимуществом высоты, но и укрытиями предприятия — довольно длинными тоннелями в подвалах.
При этом журналист обратил внимание на то, что завод находился в плохом состоянии ещё до ожесточённых боёв. На кадрах видно, что многие металлические конструкции съела многолетняя ржавчина. Как предположил военкор, "собственники просто выдаивали его", ничего не вкладывая.
Напомним, Вооружённые силы Российской Федерации взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. В тот же день бойцы 114-й бригады 1-го армейского корпуса установили флаг РФ на крыше коксохима. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил военных с успешным завершением битвы за город. Всем отличившимся при операции, кстати, вручили награды.
t.me / RT на русском