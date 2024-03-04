Человеку впервые одновременно пересадили лёгкие и печень от живых доноров

Медики из больницы Киотского университета в Японии провели первую в мире операцию по пересадке лёгких и печени от живых доноров. Пациентом стал 10-летний мальчик с дискератозом — редкое генетическое заболевание, при котором костный мозг не вырабатывает достаточно клеток крови. Также возникают аномалии кожного покрова и слизистых оболочек. Недуг часто осложняется злокачественными новообразованиями.

Как сообщается на сайте больницы при Университете Киото, донорами органов стали родители ребёнка — они предоставили сыну части правого и левого лёгких. Дедушка мальчика также отдал часть печени для пересадки. Сама операция прошла в ноябре 2023 года, она длилась целых 18 часов. В ней участвовало более 30 различных специалистов, всё прошло успешно. После операции юный пациент прошёл курс реабилитации, а в начале марта этого года его выписали из больницы.