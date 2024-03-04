"Рассчитывают на рикошет": Захарова рассказала, как США гасят ЕС санкциями против России
Захарова: США санкциями против России уничтожают конкурентоспособность Евросоюза
Вашингтон санкциями против РФ и навязыванием своей воли пытается отнять у Евросоюза конкурентоспособность, потому что воспринимает его как соперника. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По её словам, США, осознавая свой экономический провал, стремятся гасить конкурентов — ими являются не только Россия и Китай, но и ЕС. Вводя ограничения и понимая, что Москва не оставит их без ответа, Америка заставляет Евросоюз делать то же самое.
"Соединённым Штатам нужно всеми способами сделать так, чтобы Евросоюз больше не конкурировал ни в экономическом, ни в финансовом, ни в геополитическом плане с самими США. Они, вводя антироссийские санкции, рассчитывают на рикошет, контрсанкции", — указала Захарова в беседе с RT на полях Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).
Представитель МИД РФ добавила, что европейские компании уже переезжают в Штаты — это удар по всей экономике ЕС.
Ранее Захарова высмеяла потуги Евросоюза подорвать экономику РФ санкциями. Она подчеркнула, что 13-й пакет ограничений не повлияет на ход специальной военной операции (СВО).
VK / МИД России