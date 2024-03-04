Регион

Уведомления отключены

4 марта, 14:19

"Рассчитывают на рикошет": Захарова рассказала, как США гасят ЕС санкциями против России

Захарова: США санкциями против России уничтожают конкурентоспособность Евросоюза

Вашингтон санкциями против РФ и навязыванием своей воли пытается отнять у Евросоюза конкурентоспособность, потому что воспринимает его как соперника. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По её словам, США, осознавая свой экономический провал, стремятся гасить конкурентов — ими являются не только Россия и Китай, но и ЕС. Вводя ограничения и понимая, что Москва не оставит их без ответа, Америка заставляет Евросоюз делать то же самое.

"Соединённым Штатам нужно всеми способами сделать так, чтобы Евросоюз больше не конкурировал ни в экономическом, ни в финансовом, ни в геополитическом плане с самими США. Они, вводя антироссийские санкции, рассчитывают на рикошет, контрсанкции", — указала Захарова в беседе с RT на полях Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

Представитель МИД РФ добавила, что европейские компании уже переезжают в Штаты — это удар по всей экономике ЕС.

У Запада заканчиваются новые санкции против России, заявил эксперт
У Запада заканчиваются новые санкции против России, заявил эксперт

Ранее Захарова высмеяла потуги Евросоюза подорвать экономику РФ санкциями. Она подчеркнула, что 13-й пакет ограничений не повлияет на ход специальной военной операции (СВО).

Обложка ©

VK / МИД России

Никита Осипов
  • Новости
  • Мария Захарова
  • США
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров