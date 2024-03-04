"Рассчитывают на рикошет": Захарова рассказала, как США гасят ЕС санкциями против России

Вашингтон санкциями против РФ и навязыванием своей воли пытается отнять у Евросоюза конкурентоспособность, потому что воспринимает его как соперника. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По её словам, США, осознавая свой экономический провал, стремятся гасить конкурентов — ими являются не только Россия и Китай, но и ЕС. Вводя ограничения и понимая, что Москва не оставит их без ответа, Америка заставляет Евросоюз делать то же самое.

"Соединённым Штатам нужно всеми способами сделать так, чтобы Евросоюз больше не конкурировал ни в экономическом, ни в финансовом, ни в геополитическом плане с самими США. Они, вводя антироссийские санкции, рассчитывают на рикошет, контрсанкции", — указала Захарова в беседе с RT на полях Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

Представитель МИД РФ добавила, что европейские компании уже переезжают в Штаты — это удар по всей экономике ЕС.