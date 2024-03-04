Москвичам назвали день, который станет самым холодным на этой неделе

В Москве температура воздуха на этой неделе заметно понизится. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, причина заключается в том, что в столице будет преобладать влияние холодного антициклона. Большого количества осадков в связи с этим не будет, а вот давление заметно повысится.

5 марта, по словам синоптика, станет переходным днём — погоду будут определять юго-восточный, скандинавский и северо-западный антициклоны.

"Во второй половине завтрашнего дня погоду будет определять именно скандинавский антициклон. И существенное понижение температуры уже в ночь. Если в ночь на вторник температура -6...-11 °С, то в ночь на среду — -7...-12 °С, а по области — даже до -13 °С", — подчеркнул собеседник RT.

Вильфанд добавил, что с 6 марта ожидается минусовая температура — от нуля до минус двух градусов в столице, а по области — до минус пяти. Самым холодным днём этой недели станет четверг, температура будет ниже нормы, предупредил синоптик. В пятницу, 8 марта, погода будет такой, какой должна была бы быть 23 февраля. Столбики термометров будут приближаться к нулевой отметке, что ниже нормы на четыре градуса.