Сбивчивые объяснения актёра из "Ранеток" насчёт найденного у него мефедрона попали на видео
SHOT: Задержанного актёра Юрия Яковлева отпустили под обязательство о явке
Как выглядел актёр Юрий Яковлев, когда играл роль Миши Семёнова в "Ранетках" (справа), и как он выглядит сейчас (слева). Обложка © kino-teatr.ru / SHOT
Актёра Юрия Яковлева из "Ранеток", которого ранее задержали с наркотиками в Москве, отпустили под обязательство о явке. Об этом сообщает SHOT.
Актёр Юрий Яковлев не понимает, почему на него возбудили уголовное дело. Видео © Telegram / SHOT
Артист пояснил, что никакого свёртка с мефедроном он не видел, а якобы просто оказался рядом с сугробом, где была спрятана закладка с запрещённым веществом. Яковлев пояснил, что даже если в снегу и были наркотики, то они ему не принадлежали. Парень не понимает, за что на него завели уголовное дело, а пока на время разбирательств полицейские изъяли у него телефон.
"Я сам из газет узнал. Я, если честно, сам не помню, чё там к чему было и где", — сбивчиво пояснил Яковлев.
Напомним, 22 февраля московские полицейские в Ясеневе заметили артиста, который что-то закапывал в сугроб. Это оказался пакетик с мефедроном. Следователи возбудили уголовное дело, актёру грозит до трёх лет лишения свободы.