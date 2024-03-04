Сбивчивые объяснения актёра из "Ранеток" насчёт найденного у него мефедрона попали на видео

Артист пояснил, что никакого свёртка с мефедроном он не видел, а якобы просто оказался рядом с сугробом, где была спрятана закладка с запрещённым веществом. Яковлев пояснил, что даже если в снегу и были наркотики, то они ему не принадлежали. Парень не понимает, за что на него завели уголовное дело, а пока на время разбирательств полицейские изъяли у него телефон.