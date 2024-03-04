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4 марта, 15:21

Сбивчивые объяснения актёра из "Ранеток" насчёт найденного у него мефедрона попали на видео

SHOT: Задержанного актёра Юрия Яковлева отпустили под обязательство о явке

Как выглядел актёр Юрий Яковлев, когда играл роль Миши Семёнова в "Ранетках" (справа), и как он выглядит сейчас (слева). Обложка © kino-teatr.ru / SHOT

Как выглядел актёр Юрий Яковлев, когда играл роль Миши Семёнова в "Ранетках" (справа), и как он выглядит сейчас (слева). Обложка © kino-teatr.ru / SHOT

Актёра Юрия Яковлева из "Ранеток", которого ранее задержали с наркотиками в Москве, отпустили под обязательство о явке. Об этом сообщает SHOT.

Актёр Юрий Яковлев не понимает, почему на него возбудили уголовное дело. Видео © Telegram / SHOT

Артист пояснил, что никакого свёртка с мефедроном он не видел, а якобы просто оказался рядом с сугробом, где была спрятана закладка с запрещённым веществом. Яковлев пояснил, что даже если в снегу и были наркотики, то они ему не принадлежали. Парень не понимает, за что на него завели уголовное дело, а пока на время разбирательств полицейские изъяли у него телефон.

"Я сам из газет узнал. Я, если честно, сам не помню, чё там к чему было и где", — сбивчиво пояснил Яковлев.

"Обыскали и всё": Актёр из "Ранеток" отрицает, что его задержали с мефедроном
"Обыскали и всё": Актёр из "Ранеток" отрицает, что его задержали с мефедроном

Напомним, 22 февраля московские полицейские в Ясеневе заметили артиста, который что-то закапывал в сугроб. Это оказался пакетик с мефедроном. Следователи возбудили уголовное дело, актёру грозит до трёх лет лишения свободы.

Дарья Нарыкова
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