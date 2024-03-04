Роскомнадзор (РКН) выслал уведомления 34 сайтам с требованием удалить рекламу VPN-сервисов. Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, запрещённые материалы были оперативно удалены только с 28 интернет-страниц.

"1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещённые материалы. За неисполнение требований ведомства Роскомнадзор заблокировал шесть страниц", — говорится в сообщении регулятора.

В РКН отметили, что за неисполнение требований ведомства и неудаление материалов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей, а при повторном нарушении — от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании.