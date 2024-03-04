"Пользы не принёс": Вассерман признался, что жалеет о данном по глупости обете целомудрия
Вассерман заявил, что в юности дал обет целомудрия по глупости
Создание в подростковой среде культа целомудрия никак не отразится на поведении молодёжи, считает известный интеллектуал и депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал предложение священника из Выборга Игоря Аксёнова внедрить среди подростков торжественный обет и кольца целомудрия.
"Я думаю, что предложить людям брать на себя добровольные обеты ещё имеет смысл. А вот принуждать к чему-то подобному, на мой взгляд, опасно, ибо может способствовать так называемому правовому нигилизму, то есть представлению именно о том, что законы соблюдать необязательно", — сказал Вассерман в беседе с "Газетой.ru".
К слову, депутат признался, что жалеет о данном по глупости обете целомудрия. Особой пользы он, по словам Вассермана, ему не принёс, хотя, конечно, сравнивать не с чем. Однако явно каких-то позитивных последствий от девственности не было, заверил эрудит.
Ранее священник Игорь Аксёнов, выступая на Международном Гиппократовском медицинском форуме, призвал создать в подростковой среде культ целомудрия, а также распространить "футболки девственности" с надписью "Я жду свою настоящую любовь", кулоны и кольца с аналогичной символикой. Свою инициативу священник объяснил тем, что у людей, вступающих в сексуальную жизнь после брака, не возникают проблемы с заболеваниями, передающимися половым путём (ЗППП), а также с зачатием и вынашиванием детей.
Обнаружение и лечение ЗППП на ранних стадиях могут не только сохранить жизнь и здоровье, но и предотвратить немало осложнений. О том, на какие признаки следует обращать внимание, читайте в материале Life.ru.
TACC / Марат Абулхатин