"Пользы не принёс": Вассерман признался, что жалеет о данном по глупости обете целомудрия

Создание в подростковой среде культа целомудрия никак не отразится на поведении молодёжи, считает известный интеллектуал и депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал предложение священника из Выборга Игоря Аксёнова внедрить среди подростков торжественный обет и кольца целомудрия.

"Я думаю, что предложить людям брать на себя добровольные обеты ещё имеет смысл. А вот принуждать к чему-то подобному, на мой взгляд, опасно, ибо может способствовать так называемому правовому нигилизму, то есть представлению именно о том, что законы соблюдать необязательно", — сказал Вассерман в беседе с "Газетой.ru".

К слову, депутат признался, что жалеет о данном по глупости обете целомудрия. Особой пользы он, по словам Вассермана, ему не принёс, хотя, конечно, сравнивать не с чем. Однако явно каких-то позитивных последствий от девственности не было, заверил эрудит.

Ранее священник Игорь Аксёнов, выступая на Международном Гиппократовском медицинском форуме, призвал создать в подростковой среде культ целомудрия, а также распространить "футболки девственности" с надписью "Я жду свою настоящую любовь", кулоны и кольца с аналогичной символикой. Свою инициативу священник объяснил тем, что у людей, вступающих в сексуальную жизнь после брака, не возникают проблемы с заболеваниями, передающимися половым путём (ЗППП), а также с зачатием и вынашиванием детей.