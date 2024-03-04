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4 марта, 18:15

В Петербурге блендер превратил руку ребёнка в кровавое месиво

Петербургские врачи 10 часов оперировали ребёнка, опустившего руку в блендер

В Санкт-Петербурге врачи больше десяти часов оперировали 10-летнего мальчика, руку которому раздробило блендером. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.

Несчастный случай произошёл 3 марта в общежитии во Фрунзенском районе. Скорая помощь доставила школьника в больницу с диагнозом "рубленые раны области левого лучезапястного сустава". Чтобы восстановить кровоснабжение кисти, а также сшить повреждённые нервы и сухожилия, потребовалась сложнейшая операция. Всё прошло успешно, состояние ребёнка оценивается как стабильное, его ждёт длительная реабилитация.

"Ещё рано говорить о перспективах восстановления кисти, мы делаем всё возможное для того, чтобы пациент максимально реабилитировался после травмы", — отметил заведующий микрохирургическим отделением клиники Педиатрического университета Юрий Махин.

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Ранее Life.ru сообщал, что врачи в Ямало-Ненецком автономном округе спасли подростка, который случайно вдохнул канцелярский гвоздь. Острый конец железки удалось захватить щипцами и извлечь из бронхов.

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Freepik

Наталья Исакова
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