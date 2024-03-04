В Петербурге блендер превратил руку ребёнка в кровавое месиво
Петербургские врачи 10 часов оперировали ребёнка, опустившего руку в блендер
В Санкт-Петербурге врачи больше десяти часов оперировали 10-летнего мальчика, руку которому раздробило блендером. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.
Несчастный случай произошёл 3 марта в общежитии во Фрунзенском районе. Скорая помощь доставила школьника в больницу с диагнозом "рубленые раны области левого лучезапястного сустава". Чтобы восстановить кровоснабжение кисти, а также сшить повреждённые нервы и сухожилия, потребовалась сложнейшая операция. Всё прошло успешно, состояние ребёнка оценивается как стабильное, его ждёт длительная реабилитация.
"Ещё рано говорить о перспективах восстановления кисти, мы делаем всё возможное для того, чтобы пациент максимально реабилитировался после травмы", — отметил заведующий микрохирургическим отделением клиники Педиатрического университета Юрий Махин.
Ранее Life.ru сообщал, что врачи в Ямало-Ненецком автономном округе спасли подростка, который случайно вдохнул канцелярский гвоздь. Острый конец железки удалось захватить щипцами и извлечь из бронхов.