В Петербурге блендер превратил руку ребёнка в кровавое месиво

В Санкт-Петербурге врачи больше десяти часов оперировали 10-летнего мальчика, руку которому раздробило блендером. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.

Несчастный случай произошёл 3 марта в общежитии во Фрунзенском районе. Скорая помощь доставила школьника в больницу с диагнозом "рубленые раны области левого лучезапястного сустава". Чтобы восстановить кровоснабжение кисти, а также сшить повреждённые нервы и сухожилия, потребовалась сложнейшая операция. Всё прошло успешно, состояние ребёнка оценивается как стабильное, его ждёт длительная реабилитация.

"Ещё рано говорить о перспективах восстановления кисти, мы делаем всё возможное для того, чтобы пациент максимально реабилитировался после травмы", — отметил заведующий микрохирургическим отделением клиники Педиатрического университета Юрий Махин.