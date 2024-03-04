Под Калугой неадекват затащил двух девочек в подъезд и столкнул их головами

В Калужской области задержали 56-летнего мужчину, который ударил девочек головами друг о друга. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл во дворе жилого дома на улице Лесной в городе Балабаново. Две девочки — девяти и десяти лет — спокойно играли на крыльце, когда к ним подошёл неадекват и схватил их за руки. После этого он потребовал открыть дверь подъезда и затащил детей внутрь, где столкнул их головами. В результате девочки получили различные травмы.

"По факту грубого нарушения общественного порядка с применением насилия в отношении двух несовершеннолетних девочек в городе Балабаново возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), расследование которого взято на контроль прокуратурой области", — говорится в сообщении прокуратуры.

Что послужило мотивом для избиения детей, пока неизвестно. По предварительным данным, с девочками задержанный знаком не был.