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4 марта, 19:15

Путин присвоил 29-й общевойсковой армии почётное наименование "гвардейская"

Глава государства Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейская" 29-й общевойсковой армии. Указ российского лидера, который вступает в силу со дня его подписания, опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю присвоить 29-й общевойсковой армии почётное наименование "гвардейская", — сказано в документе.

Воинские части и соединения 29-й армии дислоцированы на территории Забайкальского края с административным центром в городе Чите. Входит в состав Восточного военного округа.

Кроме того, за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, глава государства присвоил почётное наименование "гвардейская" 17-й артиллерийской бригаде большой мощности.

Фрегату "Адмирал Макаров" по указу Путина присвоено наименование "гвардейский"
Фрегату "Адмирал Макаров" по указу Путина присвоено наименование "гвардейский"

Life.ru рассказывал, что в начале этого года Путин также подписал указы о присвоении 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) почётных наименований "гвардейские". Согласно документам, эти части теперь будут именоваться гвардейскими за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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