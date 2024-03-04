Путин присвоил 29-й общевойсковой армии почётное наименование "гвардейская"
Глава государства Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейская" 29-й общевойсковой армии. Указ российского лидера, который вступает в силу со дня его подписания, опубликован на официальном портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю присвоить 29-й общевойсковой армии почётное наименование "гвардейская", — сказано в документе.
Воинские части и соединения 29-й армии дислоцированы на территории Забайкальского края с административным центром в городе Чите. Входит в состав Восточного военного округа.
Кроме того, за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, глава государства присвоил почётное наименование "гвардейская" 17-й артиллерийской бригаде большой мощности.
Life.ru рассказывал, что в начале этого года Путин также подписал указы о присвоении 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) почётных наименований "гвардейские". Согласно документам, эти части теперь будут именоваться гвардейскими за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.
VK / Минобороны РФ