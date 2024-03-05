Немецкая полиция раскрыла подробности нападения на больницу в Ахене

Полиция города Ахена раскрыла подробности инцидента, произошедшего в местной больнице. Как передаёт немецкий телеканал NTV, в здании забаррикадировалась женщина, а не мужчина, как сообщалось изначально.

"По имеющимся сведениям, женщина вошла в больницу во второй половине дня <...> Сейчас 65-летняя женщина забаррикадировалась в одном из помещений", — говорится в сообщении.

Помимо того, сообщается, что близлежащие палаты были эвакуированы. Также журналисты рассказали, что подозреваемая могла поджечь пиротехнику, так как после нападения в здании произошло задымление. Её мотивы до сих пор неизвестны.