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4 марта, 21:21

Немецкая полиция раскрыла подробности нападения на больницу в Ахене

Полиция: Проникшая в больницу в Ахене женщина забаррикадировалась в помещении

Полиция города Ахена раскрыла подробности инцидента, произошедшего в местной больнице. Как передаёт немецкий телеканал NTV, в здании забаррикадировалась женщина, а не мужчина, как сообщалось изначально.

"По имеющимся сведениям, женщина вошла в больницу во второй половине дня <...> Сейчас 65-летняя женщина забаррикадировалась в одном из помещений", — говорится в сообщении.

Помимо того, сообщается, что близлежащие палаты были эвакуированы. Также журналисты рассказали, что подозреваемая могла поджечь пиротехнику, так как после нападения в здании произошло задымление. Её мотивы до сих пор неизвестны.

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Ранее Life.ru писал, что в Германии вооружённый мужчина взял заложников в больнице королевы Луизы в городе Ахене на западе страны. Правоохранители оцепили медучреждение, а персонал и пациентов эвакуировали.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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