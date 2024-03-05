В США сочли применение "Циркона" важным событием в развитии гиперзвукового оружия
MWM: Применение ракет "Циркон" — знаковая веха в развитии гиперзвукового оружия
Использование ударного гиперзвукового комплекса морского базирования "Циркон" в театре военных действий является значимым событием в развитии гиперзвукового оружия, сообщает Military Watch Magazine (MWM).
"Применение ракеты "Циркон" на Украине стало заметной вехой в революции гиперзвукового оружия", — написано в статье.
Авторы материала обратили внимание на то, что боевое применение гиперзвукового планирующего аппарата произошло впервые в истории. Он позволяет ракетам поражать цели на дальних расстояниях и на более высоких скоростях, а также способен маневрировать. Это делает планеры более точными, а перехватить их становится гораздо сложнее.
Ранее сообщалось, что две атомные подводные лодки проекта 955А "Александр III" и проекта 885М "Красноярск" вошли в состав Военно-морского флота России. Обе субмарины усилят Тихоокеанский флот ВМФ РФ. В арсенале седьмого по счёту корабля проекта "Борей" — баллистические межконтинентальные ракеты "Булава". Представитель же проекта "Ясень-М" может вооружаться крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковыми "Цирконами".
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