В США сочли применение "Циркона" важным событием в развитии гиперзвукового оружия

Авторы материала обратили внимание на то, что боевое применение гиперзвукового планирующего аппарата произошло впервые в истории. Он позволяет ракетам поражать цели на дальних расстояниях и на более высоких скоростях, а также способен маневрировать. Это делает планеры более точными, а перехватить их становится гораздо сложнее.