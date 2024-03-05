Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщает телеграм-канал информационного центра по оперативной обстановке.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — указано в сообщении.
В предыдущий раз движение по Крымскому мосту приостанавливалось ночью 4 марта. Его восстановили спустя несколько часов после остановки.
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