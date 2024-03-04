Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный телеграм-канал информационного центра по оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.
Life.ru ранее сообщал, что в ночь на 3 марта в небе над Феодосией раздалась серия взрывов. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении 38 украинских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, однако сразу после неспокойной ночи был закрыт участок трассы "Таврида" в направлении Керчи.
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