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4 марта, 00:57

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный телеграм-канал информационного центра по оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.

На участке трассы "Таврида" в районе Феодосии запустили реверсивное движение
На участке трассы "Таврида" в районе Феодосии запустили реверсивное движение

Life.ru ранее сообщал, что в ночь на 3 марта в небе над Феодосией раздалась серия взрывов. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении 38 украинских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, однако сразу после неспокойной ночи был закрыт участок трассы "Таврида" в направлении Керчи.

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shutterstock

Оксана Попова
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