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3 марта, 11:24

На участке трассы "Таврида" в районе Феодосии запустили реверсивное движение

На 89-м километре трассы "Таврида", закрытом утром 3 марта, запустили реверсивное движение. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток", — написал он в телеграм-канале.

Глава ведомства отметил, что данный вопрос находится на контроле. Он призвал соблюдать дорожные знаки, временно установленные на трассе.

В пытавшейся въехать в Крым машине найдено самодельное взрывное устройство
В пытавшейся въехать в Крым машине найдено самодельное взрывное устройство

Напомним, в ночь на 3 марта в небе над Феодосией раздалась серия взрывов. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении 38 украинских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, однако сразу после неспокойной ночи был закрыт участок трассы "Таврида" в направлении Керчи.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Матвей Константинов
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