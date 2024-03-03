На участке трассы "Таврида" в районе Феодосии запустили реверсивное движение

На 89-м километре трассы "Таврида", закрытом утром 3 марта, запустили реверсивное движение. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток", — написал он в телеграм-канале.