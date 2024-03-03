На участке трассы "Таврида" в районе Феодосии запустили реверсивное движение
На 89-м километре трассы "Таврида", закрытом утром 3 марта, запустили реверсивное движение. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток", — написал он в телеграм-канале.
Глава ведомства отметил, что данный вопрос находится на контроле. Он призвал соблюдать дорожные знаки, временно установленные на трассе.
Напомним, в ночь на 3 марта в небе над Феодосией раздалась серия взрывов. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении 38 украинских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, однако сразу после неспокойной ночи был закрыт участок трассы "Таврида" в направлении Керчи.
ТАСС / Сергей Мальгавко