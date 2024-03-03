В Крыму перекрыто движение по трассе "Таврида" в направлении Керчи

В Крыму в районе Феодосии на некоторое время ограничено движение по трассе "Таврида". Об этом в своём телеграм-канале написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Временно ограничено движение по трассе "Таврида" в керченском направлении. Участок в районе Феодосии", — уточнил Крючков.