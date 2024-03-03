В Крыму перекрыто движение по трассе "Таврида" в направлении Керчи
Советник Крючков: Перекрыто движение по трассе "Таврида" в направлении Керчи
В Крыму в районе Феодосии на некоторое время ограничено движение по трассе "Таврида". Об этом в своём телеграм-канале написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Временно ограничено движение по трассе "Таврида" в керченском направлении. Участок в районе Феодосии", — уточнил Крючков.
Ранее сообщалось о взрывах над Феодосией в Крыму. По словам свидетелей, два громких хлопка раздались в небе над городом в начале третьего часа ночи. Позднее прогремело ещë несколько взрывов. Как стало известно позднее, силы ПВО уничтожили в небе 38 дронов ВСУ.
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