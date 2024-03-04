Движение автотранспорта по трассе "Таврида" в Крыму полностью восстановили

Автомобильное движение на 89-м километре трассы "Таврида" в Крыму полностью восстановлено. Об этом заявил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Уважаемые жители и гости Республики Крым! Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 км автомобильной дороги "Таврида" сняты", — написал он в телеграм-канале.