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4 марта, 02:19

Движение автотранспорта по трассе "Таврида" в Крыму полностью восстановили

Автомобильное движение на 89-м километре трассы "Таврида" в Крыму полностью восстановлено. Об этом заявил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Уважаемые жители и гости Республики Крым! Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 км автомобильной дороги "Таврида" сняты", — написал он в телеграм-канале.

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Life.ru ранее сообщал, что в ночь на 3 марта в небе над Феодосией раздалась серия взрывов. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении 38 украинских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, однако сразу после неспокойной ночи был закрыт участок трассы "Таврида" в направлении Керчи.

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shutterstock

Оксана Попова
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