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4 марта, 22:09

Жители Керчи сообщили о взрывах над городом

SHOT: Жители Керчи сообщают о взрывах над городом, предварительно, работает ПВО

Жители Керчи рассказали о взрывах над территорией города. По данным телеграм-канала SHOT, предварительно, работает ПВО.

Очевидцы сообщили, что хлопки прозвучали примерно в половине первого ночи. Что послужило их причиной, пока неизвестно, официальных комментариев от местных властей по данному факту пока не поступало.

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Ранее также стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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