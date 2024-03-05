Жители Керчи сообщили о взрывах над городом

Жители Керчи рассказали о взрывах над территорией города. По данным телеграм-канала SHOT, предварительно, работает ПВО.

Очевидцы сообщили, что хлопки прозвучали примерно в половине первого ночи. Что послужило их причиной, пока неизвестно, официальных комментариев от местных властей по данному факту пока не поступало.