Жители Керчи сообщили о взрывах над городом
SHOT: Жители Керчи сообщают о взрывах над городом, предварительно, работает ПВО
Жители Керчи рассказали о взрывах над территорией города. По данным телеграм-канала SHOT, предварительно, работает ПВО.
Очевидцы сообщили, что хлопки прозвучали примерно в половине первого ночи. Что послужило их причиной, пока неизвестно, официальных комментариев от местных властей по данному факту пока не поступало.
Ранее также стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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