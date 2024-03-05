Столичные студенты признались в любви к печатным газетам

Редакцию газеты "Вечерняя Москва" посетили с экскурсией именные стипендиаты правительства столицы, а также члены студенческих парламентских клубов.

Перед экскурсией они собрались в зоне пресс-центра, чтобы ознакомиться со свежим выпуском ежедневного издания. Некоторые из них признались, что любят читать именно бумажные тексты. Например, студент второго курса Президентской академии Илья Вагин выразил мнение, что тексты, написанные на бумаге, глубже, чем электронные, которые можно увидеть в информагентствах. По его словам, он успевает читать вечерние выпуски газеты, пока едет в метро из университета домой.

Затем студентам показали мини-фильм об истории газеты. После этого директор медиа-центра газеты Елена Плешивцева провела экскурсию по редакции, продемонстрировав исторические и современные экспонаты музея истории издания, рассказала про работу отделов и ТВ-студии. После этого студенты встретились с главным редактором газеты Александром Куприяновым.

"Давно говорят, что газеты как источник информации умрут, потому что изображение и звук в электронных СМИ быстрее печатного слова. Почему тогда во многих странах, в том числе и в России, тиражи прессы начинают расти? Потому что газеты, соблюдая законы СМИ, сохраняют индивидуальность, а материалы в интернете — это всего лишь электронная щебёнка", — заявил Куприянов.