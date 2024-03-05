В Москве презентовали новый проект для лидеров НКО "Формула успеха"

В курсе примут участие 100 лидеров организаций. Все участники смогут прослушать лекции от ведущих PR- и медиаэкспертов, а также выполнить практические задания, которые проверят и прокомментируют редакторы. Обучение стартовало 1 марта, но присоединиться к нему могут все желающие.

"В своих материалах мы очень часто отталкиваемся от человека, рассказывая о сложных процессах, которые происходят в обществе, через героев. И этих героев мы вынуждены искать в обществе. Зачастую это скромные люди, найти их непросто. Но эти герои часто объединены в НКО и, наоборот, ищут пути к нам, посылают нам пресс-релизы, но за этими релизами самих людей не видно. Мы рады, что нам удалось поучаствовать в проекте, который должен стать мостом между героями, достойными обложек и газетных полос, и издательским домом", — подчеркнул главный редактор издательского дома "Аргументы и факты" Михаил Чкаников.