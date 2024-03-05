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5 марта, 01:06

В Москве презентовали новый проект для лидеров НКО "Формула успеха"

Aif.ru: Издание запустило проект "Формула успеха" для лидеров НКО

В пресс-центре "Аргументы и факты" прошла презентация проекта "Формула успеха", которая реализуется фондом издания, пишет aif.ru. Он ориентирован на вовлечение лидеров некоммерческих организаций (НКО).

В курсе примут участие 100 лидеров организаций. Все участники смогут прослушать лекции от ведущих PR- и медиаэкспертов, а также выполнить практические задания, которые проверят и прокомментируют редакторы. Обучение стартовало 1 марта, но присоединиться к нему могут все желающие.

"В своих материалах мы очень часто отталкиваемся от человека, рассказывая о сложных процессах, которые происходят в обществе, через героев. И этих героев мы вынуждены искать в обществе. Зачастую это скромные люди, найти их непросто. Но эти герои часто объединены в НКО и, наоборот, ищут пути к нам, посылают нам пресс-релизы, но за этими релизами самих людей не видно. Мы рады, что нам удалось поучаствовать в проекте, который должен стать мостом между героями, достойными обложек и газетных полос, и издательским домом", — подчеркнул главный редактор издательского дома "Аргументы и факты" Михаил Чкаников.

Путин рассказал о помощи российского бизнеса бойцам СВО
Путин рассказал о помощи российского бизнеса бойцам СВО

Ранее фонд "Защитники Отечества" и Российский союз сельской молодёжи (РССМ) запустили проект "Герои села", который посвящён бойцам специальной военной операции (СВО). Теперь в образовательных и досуговых учреждениях российских регионов будут организованы выставки: на стендах жители разместят фото и биографии участников СВО, а также истории друзей и боевых товарищей.

Обложка ©

shutterstock

Анатолий Симоненко
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