В Москве презентовали новый проект для лидеров НКО "Формула успеха"
Aif.ru: Издание запустило проект "Формула успеха" для лидеров НКО
В пресс-центре "Аргументы и факты" прошла презентация проекта "Формула успеха", которая реализуется фондом издания, пишет aif.ru. Он ориентирован на вовлечение лидеров некоммерческих организаций (НКО).
В курсе примут участие 100 лидеров организаций. Все участники смогут прослушать лекции от ведущих PR- и медиаэкспертов, а также выполнить практические задания, которые проверят и прокомментируют редакторы. Обучение стартовало 1 марта, но присоединиться к нему могут все желающие.
"В своих материалах мы очень часто отталкиваемся от человека, рассказывая о сложных процессах, которые происходят в обществе, через героев. И этих героев мы вынуждены искать в обществе. Зачастую это скромные люди, найти их непросто. Но эти герои часто объединены в НКО и, наоборот, ищут пути к нам, посылают нам пресс-релизы, но за этими релизами самих людей не видно. Мы рады, что нам удалось поучаствовать в проекте, который должен стать мостом между героями, достойными обложек и газетных полос, и издательским домом", — подчеркнул главный редактор издательского дома "Аргументы и факты" Михаил Чкаников.
Ранее фонд "Защитники Отечества" и Российский союз сельской молодёжи (РССМ) запустили проект "Герои села", который посвящён бойцам специальной военной операции (СВО). Теперь в образовательных и досуговых учреждениях российских регионов будут организованы выставки: на стендах жители разместят фото и биографии участников СВО, а также истории друзей и боевых товарищей.
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