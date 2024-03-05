Американца обвинили в раскрытии военных тайн США через сайт для знакомств

Американские власти предъявили обвинение гражданину Соединённых Штатов в передаче сведений, содержащих секретную информацию, иностранцу. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщило Министерство юстиции США.

В ведомстве рассказали, что 2 марта был арестован 63-летний Дэвид Франклин Слейтер из Небраски, который являлся гражданским служащим. В обвинительном заключении говорится, что он имел доступ к секретной информации, когда был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт.

Правоохранительные органы предполагают, что мужчина незаконно передавал неуполномоченному лицу секретные сведения, затрагивающие интересы национальной обороны страны. Также его обвиняют в том, что он передавал через зарубежный сайт для знакомств данные, которые были им получены на закрытых брифингах STRATCOM, посвящённых украинскому конфликту.

Во вторник, 5 марта, Слейтер предстанет перед окружным судом в штате Небраска. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.