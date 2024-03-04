Обвиняемый в сливе секретных документов Пентагона может получить 16 лет тюрьмы

Фигурант дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра признал свою вину и выразил согласие с тюремным сроком 16 лет. Информация следует из досудебного соглашения, которое подписал мужчина.

"Я заключаю это соглашение свободно и добровольно, а также потому, что я фактически виновен в совершении преступлений", — признался Тейшейра.