Обвиняемый в сливе секретных документов Пентагона может получить 16 лет тюрьмы
Обвиняемый в утечке данных Пентагона Джек Тейшейра согласился на срок 16 лет
Фигурант дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра. Обложка © WSJ
Фигурант дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра признал свою вину и выразил согласие с тюремным сроком 16 лет. Информация следует из досудебного соглашения, которое подписал мужчина.
"Я заключаю это соглашение свободно и добровольно, а также потому, что я фактически виновен в совершении преступлений", — признался Тейшейра.
По данным документа, Тейшейра согласился с тем, что прокурор будет просить суд отправить его на 200 месяцев в тюрьму.
Напомним, 21-летний рядовой Джек Тейшейра из штата Массачусетс, работавший техником по компьютерным сетям, был задержан 13 апреля 2023 года по подозрению в сливе секретных данных Пентагона. В них содержались данные о ситуации на Украине. В частности, там нашли дату весеннего контрнаступления ВСУ. Кроме того, материалы свидетельствовали о желании Зеленского взорвать трубопровод "Дружба". СМИ сообщали, что американский военнослужащий был "удручён" из-за русско-украинского военного конфликта. Большое жюри присяжных суда в Бостоне выдвинуло Тейшейре обвинения по шести пунктам, каждый из которых предполагал до десяти лет тюрьмы и до 250 тысяч долларов штрафа. Тогда фигурант не согласился ни с одним из них.