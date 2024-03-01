Сливший секретные данные Пентагона по Украине решил признать вину

Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра, обвинённый в прошлом году бостонским судом в разглашении секретной информации Пентагона, решил признать себя виновным в утечке данных. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на ходатайство, поданное в суд прокурорами.

Обстоятельства сделки с подсудимым пока не ясны, как и то, по какому именно из шести обвинений он намерен признать свою вину. Слушание состоится в понедельник.