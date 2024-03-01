Сливший секретные данные Пентагона по Украине решил признать вину
Обвиняемый в утечке документов Пентагона Тейшейра намерен признать свою вину
Задержание военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейры. Обложка © ТАСС / WCVB-TV via AP
Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра, обвинённый в прошлом году бостонским судом в разглашении секретной информации Пентагона, решил признать себя виновным в утечке данных. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на ходатайство, поданное в суд прокурорами.
Обстоятельства сделки с подсудимым пока не ясны, как и то, по какому именно из шести обвинений он намерен признать свою вину. Слушание состоится в понедельник.
Напомним, 21-летний рядовой Джек Тейшейра из штата Массачусетс, работавший техником по компьютерным сетям, был задержан 13 апреля по подозрению в сливе секретных данных Пентагона. В них содержались данные о ситуации на Украине. В частности, там нашли дату весеннего контрнаступления ВСУ. Кроме того, материалы свидетельствовали о желании Зеленского взорвать трубопровод "Дружба". СМИ сообщали, что американский военнослужащий был "удручён" из-за русско-украинского военного конфликта. Большое жюри присяжных суда в Бостоне выдвинуло Тейшейре обвинения по шести пунктам, каждый из которых предполагал до десяти лет тюрьмы и до 250 тысяч долларов штрафа. Тогда фигурант не согласился ни с одним с них.