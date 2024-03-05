В Одессе раздалось четыре серии взрывов

В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучало четыре серии взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучат сирены воздушной тревоги. Они начали работать с 00:33 по мск. Причина взрывов неизвестна, местные власти пока не комментировали произошедшее.