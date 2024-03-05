В Одессе раздалось четыре серии взрывов
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе на фоне воздушной тревоги
В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучало четыре серии взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучат сирены воздушной тревоги. Они начали работать с 00:33 по мск. Причина взрывов неизвестна, местные власти пока не комментировали произошедшее.
О серии взрывов в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги сообщалось и 2 марта. Предупреждение об угрозе с воздуха было также объявлено в Николаевской, Сумской областях и части Херсонской области, контролируемой Киевом.
shutterstock