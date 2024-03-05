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5 марта, 00:55

В Одессе раздалось четыре серии взрывов

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе на фоне воздушной тревоги

В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучало четыре серии взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучат сирены воздушной тревоги. Они начали работать с 00:33 по мск. Причина взрывов неизвестна, местные власти пока не комментировали произошедшее.

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О серии взрывов в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги сообщалось и 2 марта. Предупреждение об угрозе с воздуха было также объявлено в Николаевской, Сумской областях и части Херсонской области, контролируемой Киевом.

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Оксана Попова
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