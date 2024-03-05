Минобороны описало возможный сценарий нападения на Россию

В случае нападения на Россию вероятный противник развернёт против Москвы воздушно-наземную или воздушно-морскую операцию, которая начнётся с применения глобального удара и нескольких ракетно-авиационных. Об этом говорится в статье издаваемого Министерством обороны РФ журнала "Военная мысль".

Эксперты сообщают, что на сегодняшний день в других государствах планируется создавать так называемые "объединенные оперативные формирования" (ООФ). Они представляют собой межвидовые группировки войск, отличительной особенностью которых является их высокая мобильность и многосферность. Предполагается, что они способны в короткие сроки нанести поражение противнику сразу во всех сферах деятельности.

"Наиболее ожидаемыми формами применения ООФ являются воздушно-наземные (морские) операции (кампании). При этом начинаться они будут с воздушных (с 2030 года — воздушно-космических, в дальнейшем — космическо-воздушных) наступательных операций, состоящих из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких (от 2–3 до 5–7) массированных ракетно-авиационных ударов", — цитирует статью РИА "Новости".

Помимо этого, в материале говорится об особой роли авиации при реализации этого сценария. Специалисты считают, что она вступит в боевые действия одной из первых, ещё до развёртывания основной группировки войск потенциального противника, так как является наиболее манёвренной и адаптивной по сравнению с другими военными структурами.

В то же время в статье говорится, что предшествовать этому нападению будут различные провокационные, демонстративные и другие агрессивные действия. В частности, враг будет использовать все виды разведки, в том числе полёты вблизи российских границ, а также агрессором будут проводиться учения с участием кораблей, которые являются носителями крылатых ракет, и авианосцев.

"Таким образом, названные факторы расширяют систему угроз РФ в военном отношении, которые формируют новые требования к уровню обеспечения безопасности РФ, одну из ключевых ролей в которой играют Воздушно-космические силы", — утверждают специалисты.

В связи с этим перед российской авиацией ставятся новые задачи, обусловленные повышением её роли в общей структуре военных конфликтов. В журнале говорится, что для противостояния подобным угрозам ВКС требуется оснастить новыми и модернизированными образцами авиационных комплексов и системами вооружения. Также особое внимание следует уделить системам управления и разведке.