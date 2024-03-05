Регион

Уведомления отключены

5 марта, 03:23

США предрекли судьбу Римской империи из-за миллионов нелегалов

Журналист Карлсон считает, что США ждёт судьба Римской империи из-за нелегалов

Соединённые Штаты ждёт судьба Римской империи. Как заявил экс-хедлайнер Fox News Такер Карлсон в своём новом видео, падение США будет следствием кризиса с нелегальной миграцией и службы в вооружённых силах страны для людей, не имеющих американского гражданства.

Журналист решил вспомнить историю падения Римской империи. По его словам, историки активно обсуждают этот процесс на протяжении не одной сотни лет. В то же время, как считает Карлсон, все согласны с тем, что одной из самых очевидных причин является то, что в римских легионах было много неграждан, которые в итоге и восстали против Рима.

"Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: США наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 миллиона — по официальной статистике, с момента вступления в должность президента Джо Байдена", — заявил бывший ведущий Fox News.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день количество нелегальных мигрантов в США превышает население 32 штатов. Помимо того, в своём видео журналист раскритиковал инициативу некоторых американских законотворцев закрепить на законодательном уровне возможность для нелегалов получить американское гражданство после службы в Вооружённых силах Соединённых Штатов.

Трамп замыслил крупнейшую в истории США депортацию мигрантов в случае победы
Трамп замыслил крупнейшую в истории США депортацию мигрантов в случае победы

Ранее Life.ru писал, что бывший хозяин Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае его переизбрания заняться проблемой с нелегальной миграцией в стране. Миллиардер сообщил, что для этого он хочет закрыть американскую границу, а также организовать массовую депортацию мигрантов.

Обложка ©

Unsplash / Ian Hutchinson

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Такер Карлсон
  • США
  • нелегалы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров