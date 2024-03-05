США предрекли судьбу Римской империи из-за миллионов нелегалов
Журналист Карлсон считает, что США ждёт судьба Римской империи из-за нелегалов
Соединённые Штаты ждёт судьба Римской империи. Как заявил экс-хедлайнер Fox News Такер Карлсон в своём новом видео, падение США будет следствием кризиса с нелегальной миграцией и службы в вооружённых силах страны для людей, не имеющих американского гражданства.
Журналист решил вспомнить историю падения Римской империи. По его словам, историки активно обсуждают этот процесс на протяжении не одной сотни лет. В то же время, как считает Карлсон, все согласны с тем, что одной из самых очевидных причин является то, что в римских легионах было много неграждан, которые в итоге и восстали против Рима.
"Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: США наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 миллиона — по официальной статистике, с момента вступления в должность президента Джо Байдена", — заявил бывший ведущий Fox News.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день количество нелегальных мигрантов в США превышает население 32 штатов. Помимо того, в своём видео журналист раскритиковал инициативу некоторых американских законотворцев закрепить на законодательном уровне возможность для нелегалов получить американское гражданство после службы в Вооружённых силах Соединённых Штатов.
Ранее Life.ru писал, что бывший хозяин Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае его переизбрания заняться проблемой с нелегальной миграцией в стране. Миллиардер сообщил, что для этого он хочет закрыть американскую границу, а также организовать массовую депортацию мигрантов.
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