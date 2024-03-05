Российские десантники разгромили группу пехоты ВСУ под Артёмовском
Минобороны: Десантники уничтожили пехоту ВСУ под Артёмовском из ПТРК "Фагот"
Российские десантники уничтожили пехоту Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении. Боевая задача была выполнена группой отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, рассказали в Министерстве обороны РФ.
"Мобильным расчётом на автомобиле типа "пикап", оснащённом противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Фагот", была уничтожена группа пехоты численностью до восьми человек, которая пыталась провести ротацию личного состава в непосредственной близости от наших передовых позиций", — уточнили в оборонном ведомстве.
Выявить противника удалось при помощи средств объективного видеоконтроля, после чего наблюдатели передали координаты на пункт управления. Выдвинувшиеся к месту десантники уничтожили личный состав ВСУ, осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК "Фагот. Затем бойцы оперативно свернули пусковую установку и сменили огневую позицию.
Ранее российские бойцы заняли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Задача была выполнена штурмовыми подразделениями костромских десантников.
VK / Минобороны РФ