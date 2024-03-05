Российские десантники разгромили группу пехоты ВСУ под Артёмовском

Российские десантники уничтожили пехоту Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении. Боевая задача была выполнена группой отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Мобильным расчётом на автомобиле типа "пикап", оснащённом противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Фагот", была уничтожена группа пехоты численностью до восьми человек, которая пыталась провести ротацию личного состава в непосредственной близости от наших передовых позиций", — уточнили в оборонном ведомстве.

Выявить противника удалось при помощи средств объективного видеоконтроля, после чего наблюдатели передали координаты на пункт управления. Выдвинувшиеся к месту десантники уничтожили личный состав ВСУ, осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК "Фагот. Затем бойцы оперативно свернули пусковую установку и сменили огневую позицию.