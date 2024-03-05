Премьер Ирландии попался на позорной лжи после провала во время пранка Вована и Лексуса

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар соврал после своего провала во время их звонка, что "подыгрывал" им целый час. Они не поверили и его утверждению о том, что его офис улучшил защиту от пранков.

"Слова на ветер для аудитории, что у нас всё хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности. Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут", — рассказал Вован РИА "Новости" на полях Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе.

Он считает, что процедуры в отношении пранков изменить вряд ли возможно, они существуют уже десятилетия. Во время таких розыгрышей вскрывается непрофессионализм сотрудников, в том числе глав государств. И лучшим выходом в случае провала Кузнецов считает отставку. А вот заявление о том, что Варадкар якобы "подыгрывал" российским пранкерам целый час, Вована и Лексуса рассмешили. Они назвали политика очень игривым, "как и все остальные", и даже в шутку предложили Ирландии возглавить "службу защиты от пранкеров".

А Лексус добавил, что западные политики вряд ли в ближайшее время станут "недоступными" для пранков.