Премьер Ирландии попался на позорной лжи после провала во время пранка Вована и Лексуса
Вован и Лексус разоблачили ложь премьера Ирландии о том, что он им "подыгрывал"
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Leo Varadkar T.D.
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар соврал после своего провала во время их звонка, что "подыгрывал" им целый час. Они не поверили и его утверждению о том, что его офис улучшил защиту от пранков.
"Слова на ветер для аудитории, что у нас всё хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности. Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут", — рассказал Вован РИА "Новости" на полях Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе.
Он считает, что процедуры в отношении пранков изменить вряд ли возможно, они существуют уже десятилетия. Во время таких розыгрышей вскрывается непрофессионализм сотрудников, в том числе глав государств. И лучшим выходом в случае провала Кузнецов считает отставку. А вот заявление о том, что Варадкар якобы "подыгрывал" российским пранкерам целый час, Вована и Лексуса рассмешили. Они назвали политика очень игривым, "как и все остальные", и даже в шутку предложили Ирландии возглавить "службу защиты от пранкеров".
А Лексус добавил, что западные политики вряд ли в ближайшее время станут "недоступными" для пранков.
Напомним, во время пранка Вован и Лексус поставили премьера Ирландии в ступор вопросом о референдумах в Крыму и Косове. Политик признался, что не знает деталей событий на Балканах, однако уверен, что воссоединение полуострова с Россией "прошло неправильно".