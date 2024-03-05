Теплота, с которой делегацию из Соединённых Штатов встретили на Всемирном фестивале молодёжи в сочинском Сириусе, демонстрирует, что враждебность в российско-американских отношениях исходит вовсе не со стороны России. Такое заявление сделал глава делегации США на мероприятии Калеб Мопин.

По его словам, учитывая происходящее в отношениях между странами, было бы естественно ожидать с российской стороны как минимум неприязненного отношения к американским делегатам. Тем не менее гостей из-за океана встречали с искренним радушием, заметил Мопин, добавив, что, по его мнению, и российский народ, и правительство страны хотели бы жить в мире с США.

"Это снова показывает, что враждебность исходит не со стороны России, а из Соединённых Штатов, от американских руководителей, которые намерены использовать НАТО и другие силы, чтобы вводить санкции, угрожать, ставить Россию в ситуацию, в которой она должна военными методами защищать себя и новые республики (новые российские регионы. — Прим. Life.ru)", — подчеркнул делегат, его цитирует РИА "Новости".